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Участок земли автовокзала "Сайран" изымают в Алматы

Дата принудительного отчуждения определена на 31 декабря 2019 года.

Фото : postexpress.kz22 августа 2018, 08:07

Акимат Алматы изымает участок земли для реконструкции автовозкала "Сайран", пишет "Вечерний Алматы".

Акимат постановил начать принудительное отчуждение земельного участка у ТОО "Торгово-Инвестиционная компания "Алматы-Трейд", площадью 0,0908 га, расположенного на улице Толе би, дом 294а (кадастровый номер 20-312-033-090) в Ауэзовском районе. Дата принудительного отчуждения - 31 декабря 2019 года.

Собственнику будет выплачена компенсация. После изъятия земельного участка, он перейдет на баланс Управления финансов города Алматы. Контроль за исполнением возложен на заместителя акима Алматы С. Макежанова.

Читайте также: Как будет выглядеть "Сайран" после реконструкции.


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