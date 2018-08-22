Участок земли автовокзала "Сайран" изымают в Алматы

Дата принудительного отчуждения определена на 31 декабря 2019 года.

Акимат Алматы изымает участок земли для реконструкции автовозкала "Сайран", пишет "Вечерний Алматы".

Акимат постановил начать принудительное отчуждение земельного участка у ТОО "Торгово-Инвестиционная компания "Алматы-Трейд", площадью 0,0908 га, расположенного на улице Толе би, дом 294а (кадастровый номер 20-312-033-090) в Ауэзовском районе. Дата принудительного отчуждения - 31 декабря 2019 года.

Собственнику будет выплачена компенсация. После изъятия земельного участка, он перейдет на баланс Управления финансов города Алматы. Контроль за исполнением возложен на заместителя акима Алматы С. Макежанова.

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