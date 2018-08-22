Казахстан и Россия создадут новый ракетный комплекс на "Байконуре"

Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.

Сегодня, 22 августа, Казахстан и Россия подпишут соглашение о создании нового стартового комплекса на Байконуре. Он будет предназначен для запусков ракет "Союз-5", передает Sputnik Казахстан.

Новый комплекс получит название "Байтерек" и будет располагаться на космодроме "Байконур", откуда уже много лет проводятся старты большинства российских ракет.

"Документ подпишут генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов", — цитирует РИА Новости распространенное сообщение "Роскосмоса".

Договоренности по строительству на Байконуре стартовых комплексов для различных российских ракет пересматривались странами — партнерами уже не раз. Сначала планировалось строительство площадок для запуска ракет семейства "Ангара" (ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов — от легкого до тяжелого — в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 до 35 тонн на низкой околоземной орбите).

Затем было решено готовить площадку под "Зениты" (украинско-российская базовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса). Но так как их производство на днепропетровском "Южмашзаводе" было практически прекращено, было решено вновь пересмотреть соглашение.

Два года назад Казахстан и Россия утвердили новый вариант проекта "Байтерек". Он будет базироваться на уже имеющемся космическо-ракетном комплексе "Зенит-М". Он предназначается для запуска пока еще разрабатываемой ракеты-носителя среднего класса, которую в России намерены создать в ближайшее время.

Первый запуск с нового стартового комплекса предполагается осуществить в 2022 году, на три года раньше изначально утвержденных планов.

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