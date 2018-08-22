Cтроительство новых общежитий для студентов завершается в Алматы

Городом предоставлены земельные участки для возведения 19 общежитий.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе ежедневного рабочего объезда проверил темпы строительства новых общежитий для студенческой молодежи города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В мегаполисе находится треть всех вузов Казахстана. В общежитиях нуждаются свыше 22 тысяч студентов.

В этой связи в ближайшие три года в городе планируется возвести 37 новых общежитий. Уже сегодня ведется строительство семи общежитий, четыре из которых будут введены до конца текущего года.

Еще 12 вузов определили участки для строительства общежитий на 4,8 тыс. мест. Кроме того, городом предоставлены земельные участки для возведения 19 общежитий.

В ходе рабочего объезда Бауыржан Байбек осмотрел новое шестиэтажное общежитие на 400 мест, возведенное в Бостандыкском районе. Сегодня здесь ведется укомплектование жилых и бытовых комнат мебелью с необходимой техникой. С введением объекта Казахстанский инженерно-технологический университет полностью покроет потребность в размещении для иногородних студентов.

Завершается строительство девятиэтажного общежития на 600 мест при КазНМУ имени Асфендиярова. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке здания площадью 11 тыс. кв. метров и благоустройству прилегающей территории.

Стоит отметить, что в рамках реализации "Пяти социальных инициатив Президента" в этом году в мегаполисе была продолжена программа "Алматы жастары". Чтобы дать возможность молодым семьям приобрести собственное жилье без первоначального взноса со ставкой 5% из местного бюджета выделено 2 млрд. тенге.

В целом за последний год темпы строительства жилья в Алматы выросли в 4 раза, а каждый третий очередник получил квартиру. Построено 1,9 млн. кв. м. жилья или 16,5 тыс. новых квартир. В ближайшее время будет построено еще почти 1,5 млн. кв.м. жилья или более 17 тысяч квартир.

По поручению Елбасы с 2016 года ежегодно за счет бюджета почти в 2,5 раза снижена стоимость оплаты в детских садах.

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