В России у пассажирского самолета загорелся двигатель
Авиалайнер, вылетевший из Уфы, был вынужден вернуться обратно.
Фото : VistaNews.ru22 августа 2018, 09:49
Пассажирский лайнер, вылетевший из Уфы в Сочи экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", - сказал источник.
Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета.
"Экипажу около получаса назад удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали", - сказал источник.
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