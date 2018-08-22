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В России у пассажирского самолета загорелся двигатель

Авиалайнер, вылетевший из Уфы, был вынужден вернуться обратно.

Фото : VistaNews.ru22 августа 2018, 09:49

Пассажирский лайнер, вылетевший из Уфы в Сочи экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", - сказал источник.

Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета.

"Экипажу около получаса назад удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали", - сказал источник.


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