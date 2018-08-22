Более четверти госбюджета РК уходит на социальную помощь и соцобеспечение

В целом расходы бюджета страны за первое полугодие составили более 5 триллионов тенге и выросли за год на 10%.

Расходы казахстанского госбюджета за первое полугодие 2018 года по всем направлениям составили 5,1 трлн тенге, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года - 4,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Так, за первые 6 месяцев текущего года основными направлениями затрат бюджетных средств стали: социальная помощь и социальное обеспечение - 1,3 трлн тг (прирост - 19,1%), образование - 993,4 млрд тг (прирост - 6,9%) здравоохранение - 577,4 млрд тг (прирост - минус 0,8%), общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность - 307,8 млрд тг (прирост - 7,3%) и государственные услуги общего характера - 284,3 млрд тг (прирост 0,7%).

На пятерку перечисленных направлений приходится совокупно 3,5 трлн тг, или 67,9% всех расходов госбюджета. На оставшиеся направления было выделено 1,6 трлн тг (32,1%).

Как отмечается, в многолетней динамике затраты госбюджета в конце 2017 года составили 12,5 трлн тенге, что превысило расходы 2016 года сразу на 32,3% или 3,1 трлн тг.

За последние 5 лет расходы бюджета выросли в 2 раза - на 6,2 трлн тг.

В рамках исполнения государственного бюджета за 6 месяцев расходы на оплату труда составили 671 млрд тг, что на 9% больше, чем за аналогичный период годом ранее - 615,8 млрд тг.

Из местного бюджета было выделено 487,6 млрд тг, из республиканского - 183,4 млрд тг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!