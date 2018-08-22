Европейские медики бьют тревогу: От кори скончалось уже 37 человек

По словам специалистов, заболеваемость в этом году уже стала рекордной за десятилетие.

За первое полугодие 2018 года более 41 тысячи детей и взрослых в Европе были заражены корью и по меньшей мере 37 человек умерли от этого заболевания. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, сообщает mk.ru.

По словам специалистов, заболеваемость в этом году уже стала рекордной за десятилетие, почти вдвое опережая предыдущий рекорд за весь год.

Представители ВОЗ отмечают, что в 2016 году число случаев данного заболевания оказалось самым низким за десятилетие – 5 5273. Тем не менее, в 2017 году заболеваемость, напротив, оказалась максимальной – за год было зарегистрировано 23 927 случаев заражения. За первые шесть месяцев 2018 года был почти вдвое превышен и этот показатель.

В наибольшей степени от кори пострадала Украина, где общее число заболевших превысило 23 тысяч человек, то есть составило более половины от общего числа инфицированных лиц в регионе. Всего в ВОЗ перечисляют семь стран Европы, где было зарегистрировано более тысячи случаев кори – помимо Украины, это Греция, Грузия, Италия, Россия, Сербия и Франция.

Специалисты утверждают, что корь очень заразна, однако её вполне реально полностью остановить, если 95 процентов любого общества будет получать две прививки. Хотя в целом охват иммунизацией двумя дозами вакцины в Европе вырос с 88 процентов в 2016 году до 90 процентов в 2017 году, в некоторых районах этот показатель всё ещё не достигает и 70 процентов.

По статистике, после введения одной дозы вакцины 85 процентов детей девятимесячного возраста и 95 процентов детей двенадцатимесячного возраста получают иммунитет, а после введения второй дозы он развивается почти у всех. В России вакцинация против кори проводится комбинированной живой вакциной от кори, краснухи и паротита одновременно в возрасте 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет.

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