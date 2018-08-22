Более 200 водителей не смогли пройти таможню из-за бюрократической ошибки

Однако казахстанская прокуратура добилась возобновления выдачи свидетельств о безопасности транспортных средств, доказав незаконность ее запрета.

Главная транспортная прокуратура начала проверку после того, как более 200 водителей не могли пройти таможню из-за отсутствия свидетельства о безопасности транспортных средств. Отказ в выдаче документа владельцы транспортных средств получали из-за того, что у них не была установлена система экстренного вызова при авариях, сообщает Zakon.kz.

"Анализ показал, что испытательные лаборатории отказывали в выдаче свидетельства о безопасности на такие транспортные средства, ссылаясь на письмо Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии. Данные действия препятствовали таможенному оформлению транспортных средств 244 физических и юридических лиц", - сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.

Также по указанию Центра планировалось аннулировать свидетельства, выданные с 1 января 2016 года, что привело бы к массовому ограничению прав ещё 17 209 автовладельцев.

Прокуроры установили, что центр вышел за пределы своих полномочий, поскольку Законом "Об аккредитации в области оценки соответствия" такие полномочия не определены, тем самым ограничил конституционные права граждан на свободное использование своего имущества.

При этом технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" предписывает с 1 января 2016 года выпускать в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза транспортные средства, оснащенные устройствами вызова экстренных оперативных служб при аварии. Однако ввоз на территорию страны автомобилей без таких устройств не запрещается, поскольку они могут быть установлены в сертифицированных дилерских центрах.

По письменному указанию Главной транспортной прокуратуры Национальный центр аккредитации отозвал незаконное письмо. Испытательные лаборатории возобновили выдачу свидетельств.

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