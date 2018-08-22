ОСМС: госбольницы не выдерживают конкуренции с частниками

Представители части государственных поликлиник и стационаров недовольны снизившимся объемом финансирования.

Согласно актам выполненных работ медучреждениям страны в этом году перечислено 453,2 миллиарда тенге, что составляет 64% от суммы договоров, заключенных Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) с медицинскими организациями, сообщает Zakon.kz.

Представители части государственных поликлиник и стационаров недовольны снизившимся объемом финансирования. И предъявили претензии ФСМС.

- Речь идет о том, что в начале года закуп услуг был произведен не на весь объем предусмотренных в бюджете средств, а с сохранением определенного резерва. Это сделано для того, чтобы оставшиеся объемы, составляющие порядка 12%, размещались с учетом структуры оказанных услуг за первое полугодие и предпочтений пациентов. В настоящее время по большинству регионов дополнительное размещение заказа на медпомощь уже завершено, - сообщили в ФСМС.

Но главной причиной недофинансирования государственных медучреждений в Фонде считают возросшую конкуренцию, поскольку ФСМС стал заключать договора на оказание услуг в рамках гарантированного объема медицинской помощи (ГОМБП) и с частными клиниками.

- Государственные поликлиники и стационары столкнулись с реальной конкуренцией, к которой они не всегда готовы, и сейчас вынуждены перестраиваться, - утверждает председатель правления НАО "ФСМС" Елена Бахмутова.

Она пояснила, что сумма финансирования осталась прежней и, таким образом, государственные организации потеряли часть объемов, так как его получили частники.

- Никто не гарантирует государственным медорганизациям ту сумму денег, которую они получали в прошлом году, потому что оплата производится только за оказанные услуги, - подытожила глава ФСМС.

Марат Рустемов.

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