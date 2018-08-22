В "Астана Опера" состоится концерт вокальной романтической музыки

Слушателям будут предложены знаменитые вокальные произведения казахских, итальянских, французских, немецких, австрийских, хорватских и русских композиторов.

Яркие солисты «Астана Опера» Мадина Исламова, Татьяна Вицинская, Рамзат Балакишиев, Ержан Саипов и приглашенное сопрано из Хорватии Сандра Пламенац представят слушателям концерт вокальной романтической музыки «Soirée». Вечер состоится 25 августа в Камерном зале театра. Концертмейстер – Амина Тайкенова ин дер Шмиттен.

Жителям и гостям столицы будут предложены знаменитые вокальные произведения казахских, итальянских, французских, немецких, австрийских, хорватских и русских композиторов.

Прозвучат арии Дон Жуана и Эльвиры из оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта, зажигательная Хабанера из оперы «Кармен» Ж. Бизе, романс Медоры из оперы «Корсар» Дж. Верди, ария Магды из оперы «Ласточка» Дж. Пуччини, ариозо Вертера из оперы «Вертер» Ж. Массне, каватина Фауста из оперы «Фауст» Ш. Гуно, куплеты о Кляйнзаке из оперы «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, ария Изольды из оперы «Тристан и Изольда» Р.Вагнера, ария Флорами из оперы «Маленькая Флорами» И. Тиярдовича, ария Грязного из оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, ария и ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и др.

В этот вечер будут также исполнены всеми любимые народные песни, кроме того, помимо вокальной музыки, в насыщенную программу концерта вошли инструментальные произведения – «Посвящение» Р. Шумана – Ф. Листа и «Скерцо» А. Бестыбаева.

Начало в 18:00.

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