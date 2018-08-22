В РК поголовье коров и верблюдов выросло на 6%

В то же время свиней к августу - месяцу Курбан айта в 2018 - стало меньше на 4%, чем годом ранее.

По итогам 7 месяцев валовый выпуск продукции сельского хозяйства достиг 1,3 триллиона тенге - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

С учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 3,5%.

Почти треть (32%) обеспечили два ключевых южных сельскохозяйственных региона - Алматинская и Туркестанская области.

Как отмечается, с учетом сезона 87,2% от валового выпуска АПК обеспечило животноводство - 1,1 трлн тг, +13,6% (рост физического объема - 4,1%).Самые высокие показатели - в Алматинской области (185,5 млрд тг, +3,5% за год в сопоставимых ценах), и ВКО (153,6 млрд тг, реальный годовой рост - на 4%).

Наибольший рост физических объемов зафиксирован в Мангистауской (+5,8% год-к-году), Актюбинской (+5,4%) и Костанайской (+5,2%) областях.

По данным Министерства нацэкономики, в Костанайской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства коровьего молока на 6,5%, мяса всех видов - на 4,9%, яиц - на 0,9%. В Актюбинской области на рост повлияло увеличение производства куриных яиц на 27,9%, мяса всех видов - на 5,8%, коровьего молока - на 3,9%. В Мангистауской области рост обусловлен увеличением производства куриных яиц в 2,1 раза, мяса всех видов - на 8,3%, коровьего молока - на 6,9%.

В натуральном выражении в животноводческих отраслях заметно увеличилось количество полученных куриных яиц - на 13,6%, до 3,2 млрд штук за январь-июль 2018.

Также выросли показатели забоя скота и птицы в живом весе - на 4,9%, до 946,5 тыс. тонн; получено больше крупных шкур - на 6,7%, до 1,5 млн штук; отмечен рост надоев сырого коровьего молока - на 3,2%, до 3,4 млн тонн.

За год ощутимо увеличилось количество сельскохозяйственных животных и птицы. Так, на 6,6% выросло за год число лошадей - до 2,7 млн голов к 1 августа текущего года, а численность КРС составила 7,8 млн голов - плюс 6,4% за год. На 6,2% увеличилось поголовье верблюдов - до 211 тысяч.

Поголовье домашней птицы выросло на 7%, до 44,8 миллиона.

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