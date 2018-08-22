Исекешев: За три года проблемы с ливневками будут решены

В Астане предложили создать предприятие, которое будет заниматься только по ливневкам.

На заседании правительства РК аким Астаны Асет Исекешев рассказал о работе по модернизации системы водоотведения и канализации в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Система канализации, водоотведения в городе подготовлены были в связи трехлетней программой, данной главой государства от 2016 года. Сейчас в пределах выделенных средств мы на 2019 год собираемся полностью поменять. Акимат сделал очень большой рывок. В прошлом году мы завершили очистные сооружения Туран и Улы Дала, на 31-ой улице, в поселке Коктал, на аллее Мын Жылдык и по улице Сейфуллина. За один год в ускоренном темпе закончили реконструкцию с переносом очистных сооружений Туран - Сыганык, отводящий коллектор 15 км для сбросов сточных вод выше Бейсекова – Кургальжинской трассы. Начали строительство на алее Мын Жылдык и около Тельмана, в районе железнодорожного вокзала», - сказал он.

По словам градоначальника, в городе «действительно есть сложные участки».

«Наиболее сложные - это Акбулак, в районе памятника Момышулы, куда идет сток, как с больших действующих территорий - ул. Аблайхана, микрорайон Молодежный, Юго-Восток, так и новых быстро застраивающихся территорий и новых дорог – ул. Кошкарбаева, Тауелсыздык, Мын Жылдык и других. Найдены сложные технические решения для двукратного увеличения стоков, разработан проект - в 2019 году будет реализован. Таким образом, программа с учетом идеального финансирования ведется ускоренными темпами. За эти три года основные вопросы будут решены», - заверил он.

Также Исекешев сообщил о мерах, принятых коммунальными службами по устранению последствий недавно прошедшего ливня.

«Что касается вчерашней, позавчерашней ситуации, которая, действительно, создала непростую ситуацию в городе – по данным Казгидромета выпало за 1,5 суток 45 мм осадков при месячном уровне 29 мм - почти в 1,5 раза больше месячной нормы. В соответствии с действующими СНиПами ливневые сети рассчитаны на 20 минут залпового дождя, после которого в течение 4 часов вода должна уйти. У нас 21 августа почти весь день был дождь, подтоплений не было. 20 августа в районе 17 часов действительно был залповый дождь, и по трем сложным участкам у нас действительно были подтопления, которые в соответствии с нормативами – вода была раскачана», - пояснил он.

По его словам, все коммунальные службы двое суток работали круглосуточно.

«Хотел бы отметить, Бакытжан Абдирович, что все коммунальные службы двое суток круглосуточно работали по жалобам жителей на систему ливневой канализации. Хотелось бы также отметить, что при ливневой канализации по действующим СНиПам 20 минут залпового дождя, когда аномальный дождь, такая ситуация будет случаться. Хотелось бы отметить, что в этом году в таких городах как Сингапур, Москва, Киев, города Германии, США и Франции с хорошими ливневыми канализациями тоже были подтопления при залповых ливневых дождях», - подчеркнул А. Исекешев.

«Акимат держит этот вопрос на особом контроле при поддержке правительства. Хотелось бы единственно обратиться, Бакытжан Абдирович, к вам. Сейчас в законе о естественных монополиях не урегулирована услуга отвода ливневых стоков, и мы хотели принять решение создать предприятие в Астане, настало время - по отводу ливневой канализации, которое будет держать на балансе эту систему и следить, на базе Астана-Тазалык. Просим в связи с этим дать поручение министерству и мы отработаем. И исключить Тазалык из программы приватизации, которое будет заниматься только услугами стоков», -заключил аким.

Ксения Давыдова, Астана

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