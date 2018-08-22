Сагинтаев дал ряд поручений для своевременного проведения уборочных работ

О ходе уборочных работ в стране доложил заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

В республике продолжается уборка урожая зерновых культур. Работа ведется в штатном режиме, на текущую дату уборочные работы практически завершены в Жамбылской (95,2%) и Туркестанской областях (95,6%). Урожайность по данным регионам составила в среднем 21 ц/га, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. Уборочная площадь зерновых культур в этих областях составляет 3 млн га, из них убрано 1,1 млн га, что составляет 36,3%. Намолочено 2 млн тонн при средней урожайности 18,1 ц/га.

Докладывая о реализации топлива на уборочные работы, Шукеев отметил положительный опыт внедрения цифровизации. Так, в Павлодарской области в пилотном режиме реализован проект по электронному распределению и реализации удешевленного ГСМ на уборочные работы. Объемы распределяются прозрачно, в порядке очередности, с привязкой к электронным картам полей и подтверждению посевов космическим мониторингом. Данный опыт Минсельхоз планирует распространить на все регионы к началу весенних работ 2019 года.

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня тонна пшеницы III класса стоит 48-49 000 тг. Проводится подготовительная работа по экспорту зерна нового урожая. Совместно с государственными органами ведется работа по своевременному решению вопросов логистики.

Об обеспечении своевременной отгрузки ГСМ для проведения уборочных работ доложил министр энергетики Канат Бозумбаев. В целом по Казахстану на 20 августа объем дизельного топлива составляет более 260 тыс тонн, из них согласно графику на сельскохозяйственные работы направят 110,5 тыс тонн.

«По состоянию на 20 августа отправлено 44 тыс. тонн, что составляет 40% от запланированного объема. Никаких проблем по дизельному топливу на заводах нет. 20 августа Павлодарский НПЗ вступил в работу после ремонта, ежедневно завод будет выпускать 4-5 тыс. т топлива», — доложил Канат Бозумбаев.

По итогам рассмотрения вопроса Бакытжан Сагинтаев отметил, что в настоящее время южные, западные и восточные регионы страны приступили к уборочным работам. В то же время для северных зерносеющих регионов уборке урожая могут мешать дожди. Наблюдается высокая влажность сельхозкультур.

С учетом особенностей климата, времени до завершения уборочных работ немного. Вместе с тем, несмотря на погодные условия, уборочные работы в регионах должны пройти на должном уровне.

В этой связи, акимам областей поручено принять необходимые организационные меры для своевременного проведения уборочных работ. Особое внимание поручено обратить на техническое оснащение элеваторов и овощехранилищ для приема и обработки урожая этого года. Обеспечение необходимой техникой во время проводимых работ поручено взять на особый контроль

Премьер-министр напомнил, что в период сбора урожая сельхозтоваропроизводители имеют приоритет при реализации нефтепродуктов.

Министерству энергетики до окончания уборочных работ необходимо обеспечить наличие и стабильность поставок дизельного топлива в соответствии с утвержденным Графиком закрепления областей за НПЗ.

Министерству по инвестициям и развитию с учетом расширения географии экспорта сельхозпродукции поручено принять меры по удовлетворению потребностей аграриев в зерновозах и крытых вагонах.

Контроль закреплен за первым Заместителем Премьер-Министра Аскаром Маминым.

Министерству сельского хозяйства поручено организовать ежесуточный мониторинг хода уборочных работ. Контроль и координация - за заместителем премьер-министра Умирзаком Шукеевым.

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