Шукеев: Есть проблемы с отгрузкой дизтоплива для уборки

Также имеются проблемы по ценообразованию дизтоплива.

На заседании правительства РК заместитель премьер-министра РК - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев проинформировал о ходе уборочной компании, передает корреспондент Zakon.kz.

«В республике продолжается уборка урожая зерновых культур. На текущую дату уборочные работы зерновых практически завершены в Жамбылской, Туркестанской областях - 95 и 96%. Урожайность по данным регионам составила в среднем 21 центнера с гектара. Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях. Уборочная площадь зерновых культур указанных областей составляет 3 млн га, из них убрано 1,1 млн га, что составляет 36,3%. Намолочено 2 млн тонн при средней урожайности 18,1 центнеров с га», - сказал он.

По его словам, в целом, валовый сбор зерна по итогам уборочной кампании этого года прогнозируется в объеме более 20 млн тонн.

«Это является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона. Основные зерносеющие регионы приступят к уборке в конце августа-начале сентября. По данным акиматов, готовность техники к уборочным работам составляет 100%», - пояснил глава ведомства.

Также для своевременного проведения уборочных работ, выделено 394 тысячи тонн удешевленного ГСМ.

«Июльский объем выбран регионами практически полностью, объемы за август проплачены. Вместе с тем имеются проблемы со стороны ресурсосодержателей с отгрузкой с НПЗ этих объемов, то есть 110 тысяч тонн. В этой связи просим министерство энергетики обеспечить своевременно отгрузку как августовских объемов, так и объемов за сентябрь и октябрь. Имеются проблемы по ценообразованию дизтоплива. Хоть цена удешевленного ГСМ и ниже рыночной, но из-за услуг операторов конечные цены для СХТП остаются высокими», - подчеркнул У. Шукеев.

Он указал, что акиматам областей требуется провести работу с их операторами по снижению цен.

«Хотелось бы отметить работу акимата Павлодарской области, где в пилотном режиме реализован проект министерства по электронному распределению и реализации удешевленного ГСМ на уборочные работы. Объемы распределяются прозрачно в порядке очередности с привязкой к электронным картам полей и подтверждению посевов космическим мониторингом. Данный опыт мы планируем распространить на все регионы к началу весенних работ 2019 года», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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