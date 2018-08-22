В Кыргызстане двое детей подожгли дом и погибли во время пожара

Причина пожара – детская шалость.

Двое детей 5 и 3 лет подожгли дом и погибли во время пожара в кыргызском городе Токмак, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"Во время пожара в городе Токмак погибли Р. уулу Х., 2013 года рождения, и Р. уулу Н., 2015 года рождения. Пожаром был охвачен двухкомнатный дом общей площадью 95 квадратных метров. Причина пожара – детская шалость", — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, родители ушли, оставив дома двух маленьких детей под присмотром брата-школьника, который решил поиграть во дворе. По предварительным данным, малыши нашли коробок спичек и подожгли строение. На ликвидацию очага возгорания пожарным потребовалось больше часа.

Всего, по данным МЧС, за минувшие сутки в республике произошло 8 пожаров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!