В Кыргызстане двое детей подожгли дом и погибли во время пожара
Причина пожара – детская шалость.
Фото : © Fotolia / Wellphoto22 августа 2018, 11:49
Двое детей 5 и 3 лет подожгли дом и погибли во время пожара в кыргызском городе Токмак, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
"Во время пожара в городе Токмак погибли Р. уулу Х., 2013 года рождения, и Р. уулу Н., 2015 года рождения. Пожаром был охвачен двухкомнатный дом общей площадью 95 квадратных метров. Причина пожара – детская шалость", — сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, родители ушли, оставив дома двух маленьких детей под присмотром брата-школьника, который решил поиграть во дворе. По предварительным данным, малыши нашли коробок спичек и подожгли строение. На ликвидацию очага возгорания пожарным потребовалось больше часа.
Всего, по данным МЧС, за минувшие сутки в республике произошло 8 пожаров.
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