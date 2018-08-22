Сагинтаев отметил «слабую» модернизацию предприятий
Основной вопрос, поставленный главой государства - это модернизировать предприятия, которые уже работают.
Фото : YK-news.kz22 августа 2018, 12:14
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев остался недоволен темпом реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития в РК, передает корреспондент Zakon.kz.
«Глава государства отметил, что индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. В 2018 мы должны реализовать проект по созданию семи моделей цифровых фабрик. Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), Даурен Аскербекович (Абаев, министр информации и коммуникаций РК) и Аскар Куанышевич (Жумагалиев, заместитель премьер-министра РК). Вы должны еще раз проконтролировать это», - сказал глава кабмина.
По его мнению, эта работа сейчас ведется «слабо».
«Сейчас работа в данном направлении ведется слабо. Прошло полгода, а в сегодняшних докладах об этом не было доложено, о результатах работы в этом направлении. Основной вопрос, поставленный Главой государства - это модернизировать предприятия, которые уже работают. Нужно понимать, что модернизация предприятий позволит новую высокотехнологичную продукцию. вместе с тем, мы наблюдаем низкий показатель экспортоориентированности предприятий. Прошу обратить на это внимание. На все это нужно обратить особое внимание. Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра РК), на ваш контроль», - поручил Б. Сагинтаев.
Ксения Давыдова, Астана
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