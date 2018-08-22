Сагинтаев отметил «слабую» модернизацию предприятий

Основной вопрос, поставленный главой государства - это модернизировать предприятия, которые уже работают.

Фото : YK-news.kz

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев остался недоволен темпом реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития в РК, передает корреспондент Zakon.kz. «Глава государства отметил, что индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. В 2018 мы должны реализовать проект по созданию семи моделей цифровых фабрик. Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), Даурен Аскербекович (Абаев, министр информации и коммуникаций РК) и Аскар Куанышевич (Жумагалиев, заместитель премьер-министра РК). Вы должны еще раз проконтролировать это», - сказал глава кабмина. По его мнению, эта работа сейчас ведется «слабо». «Сейчас работа в данном направлении ведется слабо. Прошло полгода, а в сегодняшних докладах об этом не было доложено, о результатах работы в этом направлении. Основной вопрос, поставленный Главой государства - это модернизировать предприятия, которые уже работают. Нужно понимать, что модернизация предприятий позволит новую высокотехнологичную продукцию. вместе с тем, мы наблюдаем низкий показатель экспортоориентированности предприятий. Прошу обратить на это внимание. На все это нужно обратить особое внимание. Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра РК), на ваш контроль», - поручил Б. Сагинтаев. Ксения Давыдова, Астана

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