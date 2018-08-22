В Алматы таксистам хотят разрешить ездить по выделенкам

Разрешить использовать эту полосу таксистам и другим водителям хотят в темное время суток.

В Департаменте внутренних дел Алматы предлагают изменить условия использования спецполос, выделенных для общественного транспорта. В частности, планируется разрешить использовать эту полосу таксистам и другим водителям, но только в темное время суток, сообщает корреспондент Today.kz.

Как отметил начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мурталиев, по статистике, на сегодня оштрафовано 1344 водителя за выезд на полосу общественного транспорта.

"Мы хотим внести некоторые изменения в закон, чтобы разрешить водителям использовать эту полосу в ночное время, а так же водителям такси, если они имеют опознавательные знаки на крыше автотранспорта", – сказал Мураталиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!