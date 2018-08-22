Падение ребенка с балкона предотвратили пожарные Аксу

Как оказалось, малыш находился в квартире один.

Маленького ребенка оставленного одного в квартире и едва не выпавшего с балкона третьего этажа, спасли пожарные города Аксу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

Тревожный сигнал на пульт пожарной части №11 г.Аксу поступил вчера около половины пятого вечера. Инспектор городского отдела по делам несовершеннолетних А. Калиева сообщила, что об угрозе падения маленького ребенка с балкона 3 этажа одного из многоквартирных домов.

На место происшествия оперативно выехало подразделение ПЧ-11 в составе 5 человек.

По прибытию на место вызова было установлено что, окно балкона, где находился ребенок открыто и малыш в любой момент может выпасть. Не теряя драгоценного времени, пожарные установили трехколенную лестницу, и поднявшись по ней до балкона доставили ребенка на землю.

Напуганного малыша успокоили и передали инспектору ОДН. Как оказалось, в квартире кроме ребенка никого не было.

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