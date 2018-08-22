Пьяного гражданина Германии сняли с самолета в Астане

33-летний мужчина был оштрафован.

33-летнего гражданина Германии оштрафовали за поведение на борту самолета сообщением "Франкфурт-Астана", сообщает Zakon.kz.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание не реагировал и мешал спокойствию пассажиров. Медицинское освидетельствование выявило алкогольное опьянение средней степени.

"В отношении правонарушителя, составлены сразу две административные протокола: за появление в общественных местах в состоянии опьянения и наложен штраф в размере 5 МРП (12025 тенге), также составлен административный протокол по мелкому хулиганству и передан в Специализированный межрайонный административный суд Астаны", - говорится в сообщении ДВД.

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