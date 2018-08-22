Поздравить алматинцев с Днем города приедет популярнейший дуэт LMFAO

Кроме них, на сцене выступят и специально приглашенные гости: группа Градусы, «Hammali & Navai», Мальбек и Сюзанна и др.

Популярнейший американский дэнс хип-хоп дуэт LMFAO приедет в Алматы, что бы поздравить всех горожан и гостей мегаполиса. Музыканты выступят с шоу Redfoo (and the Party Rock Crew) на Гала-концерте в честь Дня города «B-DAY PARTY» 16 сентября в «Almaty Arena».

Кроме них, на сцене выступят и специально приглашенные гости: группа Градусы, «Hammali & Navai», Мальбек и Сюзанна и др.

Между тем, подчеркнем что в этот же день, на всех площадках города будет организована развлекательная программа: в Парке Первого Президента РК, на ул. Панфилова, площади перед Almaty Arena, на ул. Жібек Жолы, площади Абая и площади «Астана», в Центральном парке культуры и отдыха, на Көк-Төбе пройдет городской фестиваль яблок «AЛМА FEST», вдоль реки Есентай будет проходить международный фестиваль современного искусства «ARTBAT FEST», на ул. Жібек Жолы будет развернута выставка-ярмарка ковровых изделий, в ЦПКиО - VII международный фестиваль садов «ALMATY GARDEN SHOW», на площади «Астана» шоу устроят участники мотофристайла «Red Bull ALMA FMX JAMS» и др.

Завершится день праздничным салютом в 21:00 на площади «Астана». Напомним, что в честь Дня города Алматы запланировано более 100 мероприятий, которые будут проходить в течение всего месяца, с 25 августа по 30 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!