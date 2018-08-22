Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пасмурная погода сохраняется в Казахстане

Теплая погода без осадков сохранится лишь на юге страны.

Фото : 24.kz22 августа 2018, 12:24

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 23-25 августа, сообщает Zakon.kz.

Холодные воздушные массы с районов Новой Земли будут поступать на северную половину Казахстана. Поэтому ожидается по-осеннему, пасмурная погода с дождями, 24-25 августа в северных областях сильными дождями и порывистым ветром и понижением температуры воздуха ночью до 5-13 градусов, днем до 10-18 градусов тепла.

Лишь в южных регионах сохранится теплая погода без осадков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты