Пасмурная погода сохраняется в Казахстане
Теплая погода без осадков сохранится лишь на юге страны.
Фото : 24.kz22 августа 2018, 12:24
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 23-25 августа, сообщает Zakon.kz.
Холодные воздушные массы с районов Новой Земли будут поступать на северную половину Казахстана. Поэтому ожидается по-осеннему, пасмурная погода с дождями, 24-25 августа в северных областях сильными дождями и порывистым ветром и понижением температуры воздуха ночью до 5-13 градусов, днем до 10-18 градусов тепла.
Лишь в южных регионах сохранится теплая погода без осадков.
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