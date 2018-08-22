Пасмурная погода сохраняется в Казахстане

Теплая погода без осадков сохранится лишь на юге страны.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 23-25 августа, сообщает Zakon.kz.

Холодные воздушные массы с районов Новой Земли будут поступать на северную половину Казахстана. Поэтому ожидается по-осеннему, пасмурная погода с дождями, 24-25 августа в северных областях сильными дождями и порывистым ветром и понижением температуры воздуха ночью до 5-13 градусов, днем до 10-18 градусов тепла.

Лишь в южных регионах сохранится теплая погода без осадков.

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