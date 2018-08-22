Криминального авторитета в Шымкенте приговорили к 11 годам колонии

Ерехана Сулейменова признали виновным в вымогательстве.

В уголовном суде Туркестанской области завершилось дело в отношении Ерехана Сулейменова, известного в криминальном мире как "Ероха Туркестанский", а также получившего широкую "популярность" как "отец Шымкентского мажора", пишет портал "Отырар".

Суд установил, что еще с 2009 года Сулейменов обложил данью одного из крупнейших предпринимателей Туркестана. Угрожая расправой над бизнесменом и его детьми, Сулейменов ежемесячно получал от потерпевшего по 10 тысяч долларов. В общей сложности предприниматель выплатил порядка 214 млн тенге.

Суд признал Ерехана Сулейменова виновным в вымогательстве и мошенничестве в особо крупных размерах и назначил ему наказание в виде 11 лет в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Суд также удовлетворил иск потерпевшего на сумму 213 888 тысяч тенге.

Осужденному предоставлено 2 месяца для добровольного исполнения исковых требований. Приговор пока не вступил в законную силу.

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