Министр обороны рассказал о планах работы на новом посту

Ермекбаев намерен дальше развивать уровень подготовки вооруженных сил страны.

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в кулуарах заседания правительства ответил на несколько вопросов журналистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о новой должности, Ермекбаев отметил, что это очень серьезное и ответственное занятие.

"Очень серьезная и ответственная служба, достаточно высокий уровень подготовки, будем ее дальше развивать", - сказал глава Минобороны.

Что касается планов работы в новой должности Ермекбаев отметил, что пока рано говорить что-то конкретное.

Представители СМИ обратили внимание на то, что глава министерства обороны пришел на заседание правительства в гражданском.

"Я гражданский министр обороны, форму надеваю на военные учения и выезды", - сказал на это Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны РК 7 августа 2018 года. Ранее он занимал должность помощника президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

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