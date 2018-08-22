Дело расследуют по факту наезда автобуса на группу велосипедистов
Если пострадавшая получила средний или тяжкий вред здоровью, то дело могут переквалифицировать в уголовное.
Фото : Facebook22 августа 2018, 13:57
В ДВД прокомментировали ДТП, в котором водитель автобуса сбил велосипедистку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По данному факту назначены судмедэкспертизы. Если выяснится, что потерпевшая получила легкий вред здоровью, то дело будет рассмотрено в административном порядке, а если средний или тяжкий вред, то дело могут переквалифицировать в уголовное», - сообщили в ДВД Алматы.
Напомним, 20 августа водитель автобуса сбил молодую девушку, которая ехала на велосипеде вместе с группой ребят по Кульжинскому тракту. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и рваные раны.
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