Дело расследуют по факту наезда автобуса на группу велосипедистов

Если пострадавшая получила средний или тяжкий вред здоровью, то дело могут переквалифицировать в уголовное.

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В ДВД прокомментировали ДТП, в котором водитель автобуса сбил велосипедистку, передает корреспондент МИА «Казинформ». «По данному факту назначены судмедэкспертизы. Если выяснится, что потерпевшая получила легкий вред здоровью, то дело будет рассмотрено в административном порядке, а если средний или тяжкий вред, то дело могут переквалифицировать в уголовное», - сообщили в ДВД Алматы. Напомним, 20 августа водитель автобуса сбил молодую девушку, которая ехала на велосипеде вместе с группой ребят по Кульжинскому тракту. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и рваные раны.

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