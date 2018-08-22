Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дело расследуют по факту наезда автобуса на группу велосипедистов

Если пострадавшая получила средний или тяжкий вред здоровью, то дело могут переквалифицировать в уголовное.

Фото : Facebook22 августа 2018, 13:57

В ДВД прокомментировали ДТП, в котором водитель автобуса сбил велосипедистку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту назначены судмедэкспертизы. Если выяснится, что потерпевшая получила легкий вред здоровью, то дело будет рассмотрено в административном порядке, а если средний или тяжкий вред, то дело могут переквалифицировать в уголовное», - сообщили в ДВД Алматы.

Напомним, 20 августа водитель автобуса сбил молодую девушку, которая ехала на велосипеде вместе с группой ребят по Кульжинскому тракту. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и рваные раны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты