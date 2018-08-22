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В ДВД Алматы назвали основные причины ДТП со смертельных исходом

За 7 месяцев 2018 года в ДТП погибли 73 человека.

Фото : соцсети22 августа 2018, 14:32

В ДВД Алматы отметили рост ДТП со смертельным исходом, сообщает МИА "Казинформ".

"У нас идет снижение ДТП по пострадавшим, однако наблюдается рост происшествий на дорогах со смертельным исходом. За 7 месяцев 2018 года в ДТП погибли 73 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года - 56. Основные причины происшествий со смертельных исходом - превышение скорости",- сообщил начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев на брифинге.

Также он отметил, что с начала года выявлено свыше 534 тысяч нарушений правил дорожного движения.


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