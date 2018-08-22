В Алматы появится новая система по контролю средней скорости

Теперь камеры будут фиксировать не только скорость движения, но и время, за которое водитель преодолевает расстояние от камеры до камеры.

В ДВД Алматы рассказали о введении новой корейской системы определения скорости. Теперь камеры будут фиксировать не только скорость движения, но и время, за которое водитель преодолевает расстояние от камеры до камеры, передаёт Zakon.kz.

Таким образом полицейские планируют исключить нарушения скоростного режима, когда водители притормаживают перед камерой, а затем вновь набирают скорость до следующего видеоконтроля. Запуск проекта намечен на декабрь.

Начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев пояснил, что также в пилотном режиме в Алматы работают камеры с аналитической системой обнаружения нарушителей. Пока проект работает лишь в Алмалинском районе. Принцип работы программы заключается в следующем: система срабатывает, если люди выносят вещи, выходят более троих людей или если вещи оставляют без присмотра длительное время. С помощью системы уже более 600 нарушений было выявлено.

"Сейчас мы будем в каждом районе ставить 16 тысяч аналитических камер. Внедрим через месяц", - сказал Кудебаев.

В акимате Алматы также рассказали, что на программу цифровизации города в 2018 году выделено 5 млрд тенге в Алматы. Из них 800 млн тенге будут направлены как раз на безопасность граждан. Однако в следующем году эта сумма будет увеличена до 16 млрд тенге.

Как пояснил глава департамента, нагрузка на сотрудников полиции города в 4 раза выше, чем в других регионах. В помощь полицейским в скором времени должны поступить квадрокоптеры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!