Двукратный чемпион НБА перенес шесть инфарктов и 12 инсультов

Бывший игрок "Лейкерс" находился три дня в коме после передозировки наркотиками

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" тяжелый форвард Ламар Одом перенес шесть инфарктов и 12 инсультов во время пребывания в коме в 2015 году. Об этом баскетболист сообщил в интервью порталу Sportingnews.

Бывший игрок "Лейкерс" был обнаружен в бессознательном состоянии в публичном доме 13 октября 2015 года. Одом был госпитализирован в критическом состоянии в клинику в Лас-Вегасе, после чего впал в кому на три дня. Причиной резкого ухудшения здоровья баскетболиста стала передозировка наркотиками, пишет ТАСС.

"Врачи, которые видели меня, говорили, что я ходячее чудо, - сказал 38-летний Одом. - В коме я пережил 12 инсультов и шесть инфарктов".

Одом был выбран под общим четвертым номером на драфте новичков НБА 1999 года клубом "Лос-Анджелес Клипперс". В 2004 году форвард подписал контракт с "Лейкерс", за который выступал в течение семи сезонов, став чемпионом лиги 2009 и 2010 годов. Также в НБА он известен по выступлениям за "Майами" и "Даллас", в 2014 году Одом перешел в испанскую "Басконию". После одного проведенного в команде сезона завершил карьеру, однако в 2018 году объявил о возобновлении выступлений, на данный момент баскетболист не имеет контракта.

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