Пассажир лишился трех зубов после драки с кондуктором в Караганде

Пострадавший вступился за пенсионера, которому неправильно дали сдачу.

Пассажир карагандинского общественного транспорта потерял три передних зуба в драке с кондуктором, сообщается на сайте ekaraganda.kz.

Об инциденте, произошедшем в автобусе городского регулярного маршрута №7, корреспонденту рассказала очевидец Сания Абдурахманова, также ставшая пострадавшей.

- Я и мой друг ехали на 7-м автобусе в сторону Юго-Востока. На остановке «Турист» в автобус зашел пожилой мужчина. Он передал кондуктору 100 тенге за проезд. Последний дал сдачу 20 тенге. Дедушка возмутился, почему вместо 50 тенге, ему дали всего 20, ведь у него с собой было пенсионное удостоверение. Он попросил нас разобраться. Мой друг сделал замечание кондуктору и потребовал вернуть пенсионеру 30 тенге. Тот грубо ответил: «Что ты меня учишь?» После этого он ударил моего друга головой, повалил на пол и стал избивать. Автобус резко остановился. Водитель перебрался в салон и подключился к драке. Пассажиры хотели оттащить их друг от друга. Но кондуктор с водителем продолжали избивать моего друга. Выбили ему три передних зуба и нанесли другие телесные повреждения. Я приблизилась к мужчинам и попросила прекратить избиение. В ответ на это кондуктор и водитель начали меня оскорблять. Затем кондуктор нанес мне удар в лицо, разбив две губы, после этого я упала, - с ужасом вспоминает девушка.

Согласно результатам медицинского осмотра, пассажирам – парню и девушке – были нанесены телесные повреждения легкой степени тяжести.

- Я вызвала на место полицию. Вместо того чтобы установить личности всех свидетелей происшествия и опросить, сотрудники правоохранительных органов их отпустили. В участок доставили только меня, моего друга, пенсионера, кондуктора и водителя. На допросе последние заявили, что это мы их избили, и они являются пострадавшими. Кондуктор пожаловался на плохое самочувствие и отказался что-либо писать. Его забрала карета скорой помощи. Любопытно, что он учится на последнем курсе Карагандинского медицинского университета. Мы попросили полицию привлечь виновных лиц к ответственности по статье 293 часть 2 УК РК «Хулиганство». Однако полицейские не нашли в их действиях состава уголовного правонарушения. Дело было квалифицировано по статье 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», - сетует Сания Абдурахманова.

Чтобы добиться для экипажа справедливого наказания, потерпевшие написали жалобу в прокуратуру района Казыбек би.

Буквально недавно СМИ облетело сообщение о том, что в Караганде кондуктор-подросток избил пассажира. По факту конфликта между 16-летним кондуктором общественного транспорта и 28-летним пассажиром было начато досудебное расследование по статье 293 часть 1 УК РК «Хулиганство».

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