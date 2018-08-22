В Кызылорде стартовал республиканский слет юных инспекторов движения

Форум продлится до 29 августа.

22 августа в Кызылорде состоялась торжественная церемония открытия Республиканского слета юных инспекторов движения им. Газиза Байтасова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Форум проводится по инициативе КАП МВД совместно с МОН, ДВД Кызылординской области в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования нулевой терпимости к нарушениям ПДД среди детей и подростков.

Мероприятие поддержали Акимат Кызылординской области и концерн "Shell" в Казахстане.

"На слет собрались юные помощники дорожно-патрульной полиции со всего Казахстана, а также из Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации. - отметила официальный представитель КАП МВД РК Ирина Лукьянина. – Эти ребята в своих школах пропагандируют соблюдение ПДД, проводят различные мероприятия, конкурсы среди сверстников".

Программа слета предусматривает соревнования и включает восемь конкурсов - "Смотр строя", "Юный регулировщик", "Знатоки ПДД", "Юный санитар", "Турнир эрудитов", "Конкурс агитбригад", а также соревнования по фигурному вождению велосипеда и вождению велосипеда в автогородке.

Кроме того, в программе слета предусмотрены конкурсы среди сотрудников полиции и работников системы образования, результаты которых идут в общекомандный зачет.

Сотрудники полиции будут соревноваться в знаниях ПДД, написании пресс-релиза, скоростном маневрировании на автомобиле и оказании первой помощи при ДТП. Педагоги покажут свои умения в проведении внеклассного мероприятия на тему детской дорожной безопасности.

Движение ЮИД, его слеты, конкурсы способствуют углублению общеобразовательного процесса, существенно влияют на культурный уровень подрастающего поколения, помогают сохранять жизнь и здоровье маленьких граждан, реально влияют на ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом.

Форум продлится до 29 августа.

"Проводя подобные конкурсы, мероприятия, мы стремимся формировать у самых юных участников дорожного движения принципы нулевой терпимости к нарушениям ПДД" - резюмировала Лукьянина.

Программа соревнований на ближайшие 2 дня:

22 августа в школе №264

16.00- экзамен на знание ПДД среди сотрудников полиции

16.20 – Конкурс сотрудников полиции по оказанию первой помощи (теория)

16.40 – Конкурс среди ЮИД "Знатоки ПДД"

23 августа

09.30 – 10.30 – конкурсы ЮИД "Смотр строя", "Фигурное вождение велосипеда", "Вождение велосипеда в автогородке"

16.15 - конкурс среди педагогов "Открытая перемена"

16.30 - тренинг для детей по оказанию первой помощи при ДТП

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