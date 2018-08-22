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В Берлине задержан гражданин России по подозрению в подготовке теракта

В его квартире прошли обыски.

Фото : © AFP 2018 / Tobias Schwarz22 августа 2018, 15:52

В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержали 31-летнего гражданина России, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре ФРГ.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции", — говорится в пресс-релизе.

В документе указано, что задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".

В квартире россиянина прошли обыски.


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