Родители прикарманили доходы Неймара

За год бразильский форвард зарабатывает 90 миллионов долларов.

Нападающий французского ПСЖ Неймар отдает родителям 85 процентов своих рекламных доходов. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

По информации издания, доход от рекламы Неймара в сезоне-2017/18 составил 22,6 миллиона евро. Однако форвард получил лишь 15 процентов от суммы, которую ему выплатили 13 спонсоров — остальные деньги ушли на счет компании NR Sport. Фирмой руководит отец футболиста Неймар да Силва Сантос.

Издание отмечает, что решение о таком разделении доходов семья Неймара приняла, когда ему было 14 лет.

По оценке журнала Forbes, Неймар является третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. За год бразильский форвард зарабатывает 90 миллионов долларов.

Нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. На чемпионате мира Неймар в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, в котором пентакампеоны проиграли Бельгии.

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