Нуржан Ашимбетов назначен акимом Экибастуза

Нуржан Ашимбетов поблагодарил за оказанное доверие, пообещав сделать все возможное для дальнейшего процветания города.

По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата акимом Экибастуза назначен бывший аким Павлодара Нуржан Ашимбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с назначением Кайрата Темиршотовича Нукенова первым заместителем акима Туркестанской области по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата акимом Экибастуза назначен Ашимбетов Нуржан Кемерович. Убеждён, что это назначение придаст дополнительный импульс развитию города, - сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Также он обратился к новому градоначальнику.

"Нуржан Кемерович, Экибастуз должен быть инвестиционно привлекательным. Большой спектр задач предстоит вам решить в реализации поручений президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках реализации государственных и отраслевых программ".

По словам Б. Бакауова, привлечение инвестиций должно стать задачей номер один.

Нуржан Ашимбетов поблагодарил за оказанное доверие, пообещав сделать все возможное для дальнейшего процветания города, сообщила пресс-служба акима Экибастуза.

Ашимбетов Нуржан Кемерович родился в 1969 году в селе Чёрное Лебяжинского района Павлодарской области, окончил Алмаатинский зооветеринарный институт и Алматинский институт экономики и статистики, по специальности зооинженер и бухгалтер-экономист. Трудовую деятельность начал специалистом Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу, затем работал консультантом корпорации «Карана» американского агентства по международному развитию, с 1997 по 1999 год - председателем производственного кооператива, директором агрофирмы Лебяжинского района, с 1999 по 2008 год - заместителем акима Актогайского района, акимом Лебяжинского района, начальником управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2008 по 2009 год работал государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан. С 2009 по 2012 год - акимом города Петропавловск, с 2012 по 2016 год - заместителем акима Павлодарской области по вопросам сельского хозяйства. С 13 апреля 2016 года Нуржан Кемерович Ашимбетов работал акимом Павлодара.

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