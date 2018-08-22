Глава Алматинской коллегии адвокатов покинул пост

Он написал соответствующее заявление по состоянию здоровья.

Кенжегали Карчегенов написал заявлении об освобождении должности председателя президиума Алматинской коллегии адвокатов, передает Zakon.kz.

"Президиум Алматинской городской коллегии адвокатов 20 августа 2018 года рассмотрел и удовлетворил заявление председателя президиума АГКА Карчегенова Кенжегали Кадыровича об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказано в сообщении, размещенном на сайте коллегии.

Президиум АГКА от имени всех адвокатов коллегии выразил Кенжегали Карчегенову огромную благодарность за многолетнее, профессиональное и мудрое руководство коллегией, за значительный вклад в становление и развитие адвокатуры Казахстана.

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