Глава Алматинской коллегии адвокатов покинул пост
Он написал соответствующее заявление по состоянию здоровья.
Фото : agka.kz22 августа 2018, 17:20
Кенжегали Карчегенов написал заявлении об освобождении должности председателя президиума Алматинской коллегии адвокатов, передает Zakon.kz.
"Президиум Алматинской городской коллегии адвокатов 20 августа 2018 года рассмотрел и удовлетворил заявление председателя президиума АГКА Карчегенова Кенжегали Кадыровича об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказано в сообщении, размещенном на сайте коллегии.
Президиум АГКА от имени всех адвокатов коллегии выразил Кенжегали Карчегенову огромную благодарность за многолетнее, профессиональное и мудрое руководство коллегией, за значительный вклад в становление и развитие адвокатуры Казахстана.
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