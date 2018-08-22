Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Противотанковую гранату изъяли у подозреваемого в вымогательстве

По двум статьям УК РК расследуется уголовное дело.

Фото : ДВД Костанайской области22 августа 2018, 17:38

Ручная реактивная противотанковая граната «РПГ-22» была изъята сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области в ходе санкционированного обыска квартиры жителя города Рудного, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Об этом в ходе брифинга рассказал исполняющий обязанности начальника УБОП ДВД области майор полиции Бахтияр Бабагалиев.

Местный житель был задержан оперативниками по подозрению в вымогательстве 15 000 долларов у директора одной из фирм Рудного. Стражи порядка провели обыск квартиры подозреваемого, где обнаружили противотанковую гранату «РПГ-22» с имеющимся внутри боеприпасом. Гранату, а также 2 боевых патрона калибра 7,62 миллиметра.

"45-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС города Рудного. В отношении него судом санкционирована мера пресечения арест. Устанавливается его причастность к другим преступлениям. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится досудебное расследование по статьям 194 УК РК «Вымогательство» и 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств", - сообщил Бабагалиев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты