Противотанковую гранату изъяли у подозреваемого в вымогательстве

По двум статьям УК РК расследуется уголовное дело.

Ручная реактивная противотанковая граната «РПГ-22» была изъята сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области в ходе санкционированного обыска квартиры жителя города Рудного, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Об этом в ходе брифинга рассказал исполняющий обязанности начальника УБОП ДВД области майор полиции Бахтияр Бабагалиев.

Местный житель был задержан оперативниками по подозрению в вымогательстве 15 000 долларов у директора одной из фирм Рудного. Стражи порядка провели обыск квартиры подозреваемого, где обнаружили противотанковую гранату «РПГ-22» с имеющимся внутри боеприпасом. Гранату, а также 2 боевых патрона калибра 7,62 миллиметра.

"45-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС города Рудного. В отношении него судом санкционирована мера пресечения арест. Устанавливается его причастность к другим преступлениям. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится досудебное расследование по статьям 194 УК РК «Вымогательство» и 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств", - сообщил Бабагалиев.

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