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Дмитрий Баландин завоевал медаль Азиатских игр-2018

Баландин с результатом 59.39 секунд финишировал третьим.

Фото : olympic.kz22 августа 2018, 17:51

Олимпийский чемпион Рио-2016 пловец Дмитрий Баландин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2018, сообщает Zakon.kz.

Баландин с результатом 59.39 секунд финишировал третьим на дистанции 100 метров брассом. Победу в финальном заплыве одержал японский спортсмен Ясухиро Косеки, который показал время 58.86. Вторым финишировал китаец Ян Зибей - 59.31.

Напомним, на прошлом континентальном первенстве Баландин стал трехкратным чемпионом на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.


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