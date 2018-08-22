Дмитрий Баландин завоевал медаль Азиатских игр-2018

Баландин с результатом 59.39 секунд финишировал третьим.

Олимпийский чемпион Рио-2016 пловец Дмитрий Баландин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2018, сообщает Zakon.kz.



Баландин с результатом 59.39 секунд финишировал третьим на дистанции 100 метров брассом. Победу в финальном заплыве одержал японский спортсмен Ясухиро Косеки, который показал время 58.86. Вторым финишировал китаец Ян Зибей - 59.31.

Напомним, на прошлом континентальном первенстве Баландин стал трехкратным чемпионом на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!