Артем Дзюба: строптивый балагур сборной России

Сейчас Дзюба один из самых популярных футболистов в России.

Воинское приветствие Станиславу Черчесову, суперважный гол в матче плей-офф с испанцами и слезы в прямом эфире после четвертьфинала с хорватами — таким выдалось это лето для нападающего сборной России Артемы Дзюбы. За дни чемпионата мира нападающий буквально влюбил в себя всю Россию. Причем не только спортивными подвигами, но и неподдельной искренностью, которая ощущается во всем — от манеры его игры до отношения к партнерам по команде.

ТАСС рассказывает о футбольном любимце, который 22 августа празднует 30-летие.

Футболист родился 22 августа 1988 года в Москве — отец будущего нападающего, Сергей Дзюба, играл в юношеском возрасте в футбол на Украине, однако стать большим игроком не сумел из-за родителей — те не одобряли и не поддерживали увлечение сына. Потом он очень жалел об утраченных шансах, а потому не препятствовал своему сыну Артему заниматься любимой игрой. В начале 90-х годов "Спартак" доминировал в российском футболе, так что эту команду Артем полюбил с детства и в итоге поступил в клубную школу — к тренеру Александру Ярцеву, сыну знаменитого спартаковского форварда Георгия Ярцева. Затем он занимался у бывшего полузащитника команды Евгения Сидорова.

Дзюба вспоминал, что пробиться в состав "Спартака" ему помогли прежде всего характер и упорство, учитывая, что ему приходилось ездить на тренировки на другой конец Москвы, хотя обычно дети выбирают те футбольные школы, что ближе к дому. В итоге в 18 лет он дебютировал за "Спартак", а в следующем сезоне играл уже постоянно, первый гол забив в ворота "Томи" — одного из своих будущих клубов.

Тогда же владелец "Спартака" Леонид Федун на вопрос о покупке нападающего ответил, что у команды растет своя звезда — Дзюба. Артем к тому времени вытянулся до 196 сантиметров и стал заметной фигурой в команде — не только благодаря росту. Партнеры знали: там, где Дзюба, всегда шумно, он не замолкал ни на минуту, и нередко его разговорчивость выходила ему боком.

Начало скитаний

Как бы то ни было, несмотря на надежды Федуна, в нападении у "Спартака" выходили другие — в Бразилии был куплен Веллитон, тогда как свой воспитанник играл все реже и летом 2009 года впервые отправился в аренду — в "Томь". Через год он повторил этот маневр, в 2010-м проведя свой первый удачный сезон — 12 забитых голов и статус восходящей звезды российского футбола.

"Томь" заняла в чемпионате России восьмое место, но Дзюба вернулся в "Спартак" — и сибиряки вылетели. Нападающий же провел свой лучший сезон в составе красно-белых, забив 11 голов, — правда, за полтора года переходного чемпионата. Однако разногласия с наставником "Спартака" Валерием Карпиным скрывать уже не было возможности. Дзюба покинул родной клуб, отправившись в "Ростов", где у Миодрага Божовича забил 17 голов и завоевал первый трофей — Кубок России.

В 2014 году нападающий вновь вернулся в "Спартак", где уже не было Карпина. В первых четырех матчах сезона Дзюба забил шесть голов, и, казалось, "сказка странствий" завершилась счастливым концом. Однако строптивый форвард отказался продлевать контракт с клубом, посчитав, что "Спартак" решил попросту сэкономить на своем воспитаннике.

Артем объявил о переходе в стан главного врага красно-белых — "Зенита", заявив при этом, что в "Спартаке" он ничего и никогда не сможет выиграть. Тогда сложно было представить, что через два года "Спартак" станет чемпионом, а Дзюба в "Зените" выиграет лишь Кубок России и два суперкубка…

В первом сезоне в "Зените" он забил 23 гола во всех турнирах, успешно играл в Лиге чемпионов (благо в партнерах был Халк), стал лидером сборной России. Верил в Артема и Мирча Луческу, но после ухода бразильской звезды дела у команды шли все хуже и хуже. Наконец, принявший команду летом 2017 года Роберто Манчини, изучив дислокацию, сделал ставку на Александра Кокорина, который неожиданно для многих стал забивать. Дзюба то играл, то оставался в запасе, а Станислав Черчесов не вызывал его в национальную команду целый год — из-за отсутствия игровой практики. Ради нее зимой Артем отправился в аренду в тульский "Арсенал", где играл регулярно, забив шесть мячей.

Лидер команды Слуцкого

А ведь двумя годами ранее представить сборную без Дзюбы было невозможно. Осенью 2015 года он сыграл решающую роль в выходе команды на чемпионат Европы — когда сборную возглавил Леонид Слуцкий, зенитовец забил шесть мячей, в том числе четыре — в ворота соперников из Лихтенштейна. Однако в финальном турнире во Франции Дзюба оказался несостоятелен — как и вся российская сборная. Артем провел все три матча в основном составе, но забить не сумел.

При прежних тренерах сборной Дзюба практически не играл. Дебютировал он в 2011 году — Дик Адвокат выпустил его на первый тайм товарищеского матча с греками (1:1), но на Евро-2012 не взял. Тогда как Фабио Капелло, у которого была очень жесткая дисциплина, почти сразу отказался от шебутного балагура Дзюбы. Однако после неудачи на чемпионате мира — 2014 итальянец про форварда вспомнил, благо тот начал забивать за "Спартак". Артем провел отборочные матчи со Швецией, Молдавией и Австрией и даже забил молдаванам с пенальти. Но сборная России набрала всего два очка, слабо выступив в нападении, и в итоге спасать ситуацию в отборочном цикле Евро-2016 Дзюбе пришлось уже под руководством Слуцкого.

Тернистый путь к ЧМ-2018

Сейчас Дзюба один из самых популярных футболистов в России. Вместе с национальной командой он блеснул на мировом первенстве, дойдя до четвертьфинала. При этом еще в начале года его попадание в состав национальной команды было под сомнением. Год назад игрок неожиданно покинул расположение сборной, которая готовилась к Кубку конфедераций. Официально сообщалось, что футболист уехал по состоянию здоровья — якобы у Дзюбы были проблемы с коленом. А по неофициальной версии — из-за разногласий с главным тренером.

На тот момент казалось, что своим поступком форвард закрыл себе дверь в сборную, учитывая суровый нрав Черчесова. К тому же после поражения команды на Кубке конфедераций Дзюба и Александр Кокорин спародировали главного тренера, изобразив знаменитые "усы Черчесова" на видео в Instagram. Пускай потом Дзюба и оправдывался, что это была шутка.

И все же футболист не терял надежд сыграть на чемпионате мира. В начале этого года он согласился отправиться из "Зенита" в аренду в тульский "Арсенал" с серьезным понижением в зарплате. Там в десяти матчах он забил шесть мячей. В мае Дзюба оказался в расширенном списке сборной, которая готовилась к чемпионату мира, а потом и в финальной заявке. Как заявляли тогда и нападающий, и Станислав Черчесов, никаких проблем в общении у них не было. При этом Дзюба признался, что совершил ошибку, покинув сборную перед Кубком конфедераций. По словам игрока, "надо было перетерпеть и показать себя на турнире", а он допустил малодушие.

Из дублера в лидеры

В ходе подготовки Дзюба принял участие только в одном из двух товарищеских матчей, с командой Австрии (0:1), и выделить его по этой игре было сложно. Перед чемпионатом мира у футболиста была в целом неплохая статистика в сборной — 11 голов в 23 матчах. Однако ожидалось, что на турнире он станет дублером одного из лучших бомбардиров чемпионата России сезона-2017/18 Федора Смолова.

Тем не менее чемпионат мира стал переломным в карьере Дзюбы, футболист поднялся на новый уровень. Нападающий начал турнир на лавке, в матче с командой Саудовской Аравии вышел на поле вместо Смолова и сразу же забил. Форвард так радовался успеху, что после забитого мяча по-армейски отдал честь Черчесову. Потом этот жест вошел в традицию и стал визитной карточкой Дзюбы. Отличился россиянин и в следующем матче, против команды Египта, победа над которой впервые вывела сборную России в плей-офф чемпионата мира.

В ключевом для россиян матче 1/8 финала с испанцами Дзюба также выполнил свою задачу — заработал пенальти при счете 0:1 и реализовал его. Форвард бился как лев. А после матча с хорватами, ставшего последним для сборной России на чемпионате мира, не сумел сдержать слез во время интервью одному из телеканалов. И никто в тот момент не мог обвинить Дзюбу в неискренности.

Герой "Зенита"

Чемпионат мира придал уверенности Дзюбе и для дальнейших выступлений за "Зенит". Формально игровой сезон завершился для игрока 7 июля, но буквально через считаные дни он отправился на сбор с петербургским клубом. Фактически футболист остался этим летом без отпуска. Одно время в СМИ появлялись слухи о том, что Дзюба может перейти в один из английских клубов. Также сообщалось об интересе со стороны турецкого "Галатасарая". Россиянин поставил точку в пересудах, заявив, что принял окончательное решение остаться в "Зените".

Болельщики сине-бело-голубых относятся к Дзюбе с большим уважением. После матча 3-го тура премьер-лиги с "Рубином", где форвард отдал голевую передачу, Дзюба подошел поблагодарить фанатский сектор и все никак не мог уйти — болельщики не отпускали. Как признался нападающий после одного из недавних матчей, когда весь стадион в едином порыве кричит "Дзюба", он будто улетает куда-то.

В четвертый отборочный раунд Лиги Европы "Зениту" удалось выйти также не без помощи Дзюбы. После разгрома в первом матче (0:4) "Зенит" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 8:1, а нападающий отличился хет-триком.

Антон Рассказов, Рустам Шарафутдинов

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