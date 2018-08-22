Мост, с которого упал автобус с людьми, не был огорожен - очевидцы

Как выяснилось, конструкция не имела ограждений ни с одной из сторон, несмотря на имеющийся водоем вблизи.

Очевидцы прокомментировали ДТП с участием пассажирского автобуса, который перевернулся с 15 пассажирами. По словам людей, мост не был огорожен ни с одной стороны, как и места для пешеходов. При этом мостом регулярно пользуются дети, сообщает Zakon.kz.

"Это все же случилось. Оу, возле моего дома перевернулся автобус 412, который едет до Барахолки. Перевернулся он на мосту, которого я страшно боюсь. Мост не был огорожен ни с одной стороны, хотя с одной стороны там водоем. Дорог для пешего хода там нет, дети каждый день и летом, и зимой идут через этот мост, рискуя быть сбитыми машинами и упасть в водоем. Стоит сказать, что мост был узенький, две машины рядом не проедут", - написала на своей странице в Facebook пользователь с ником "Olivia Lambert".

Как пояснила девушка, в близлежащий поселок жители уже приглашали депутата и просили помочь с ремонтом дороги и моста. Депутат обещал приехать в августе.

ДТП произошло в Ащибулакском округе Илийского района. Мост находится возле поселка Акжол. В данном районе около 20 небольших поселков, прилегающих друг к другу. Как раз первый, самый близкий к злополучному мосту, Акжок.

В Алматинской области 22 августа перевернулся автобус с 15 пассажирами. Автобус 412 маршрута перевернулся близ поселка Ашыбулак в Илийском районе.Пострадавшие отправлены в центральную районную больницу в поселке Утеген Батыра. Их состояние стабильное. Жители поселка поехали на алматинскую барахолку для покупки школьных принадлежностей.

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