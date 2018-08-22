Кредитная мошенница присвоила 5 млн тенге

Сейчас женщина задержана.

В Семее установлена и задержана полицией 28-летняя женщина, ранее не судимая, подозреваемая в кредитном мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в УВД Семея, «с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что 30 марта 2018 года некая гражданка умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещав помочь в получении кредита по низким процентным ставкам по специальной программе, присвоила 2 млн тенге».

В тот же день в полицию с аналогичным заявлением обратилась жительница города Аягоза. В этом случае ущерб составил 3 млн тенге. Сотрудниками отдела криминальной полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий - 28-летняя ранее не судимая женщина задержана. Как утверждают заявители, на телефонные звонки она не отвечала и всячески избегала встречи с ними. На самом же деле, как установлено, женщина лгала, рассказывая о своих возможностях. Эти факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК.

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