Уникальную операцию на глаза проводят хирурги из США в Алматы

После обучения казахстанские специалисты смогут самостоятельно проводить операции по новой методике.

В Алматы с 20 по 24 августа на базе Казахского НИИ глазных болезней американские офтальмохирурги прооперируют семерых пациентов. В будущем подобная модифицированная методика трансплантации роговицы глаза будет применяться казахстанскими специалистами впервые в Средней Азии, передаёт корреспондент BNews.kz.

По данным ВОЗ, 10 млн пациентов по всему миру нуждаются в трансплантации роговицы глаз. Ежегодно проводится около 40 тыс кератопластик.

При этом такие операции в Казахстане проводятся ещё с советских времен. Приехавшие для проведения мастер-класса американские специалисты отмечают, наша страна по подобным операциям стоит после США. На этот раз гости из-за рубежа прибыли, чтобы обучить местных специалистов новой методике по замене внутреннего слоя роговицы глаза.

Хирург-трансплатолог, медицинский директор Lions Eye Institute for transplant and research, преподаватель университета Флориды Бенджамин К. Ламбрайт в Казахстане впервые, но он наслышан об успехах казахстанских врачей.

"На самом деле, эти технологии мы применяем в течение 10-15 лет. Сейчас планируем внедрение новых технологий в Казахстане и поэтому проводим обучающий курс. Операция по трансплантации роговицы имеет различные виды. Это может быть более старый метод, когда пересаживается целая роговица. И новые технологии - пересаживаются только внутренние слои роговицы. Новые технологии имеют преимущество в том плане, что пациент более быстро идёт на поправку, у него более высокие зрительные функции и, соответственно, время операции значительно сокращается", - сказал доктор Ламбрайт.

Уникальность новой методики в том, что меняются только те слои роговицы, которые помутнели. Теперь нет необходимости в полной "разгерметизации" глазного яблока, удалении всех слоёв роговицы и наложении швов. Операция является менее травматичной процедурой.

Соответственно, риск развития интра- и послеоперационных осложнений сводится к минимуму, а качество зрения значительно улучшается.

"Важный момент, что для этой операции все необходимые материалы мы привезли с собой. Чтобы в полной мере внедрить эту технологию в Казахстане, необходимо создание Eye банка - банка глазных тканей на территории Казахстана, чтобы использовать последние технологии и последнюю разработку такого вида хирургии", - отметил врач.

Для проведения операции были привезены законсервированные роговицы глаз. Сейчас в Казахстане проблема дефицита донорского материала стоит как никогда остро. Если раньше институт использовал роговицы глаз умерших людей после согласия родственников, то в последние годы люди чаще отказываются от подобных вмешательств.

"Если раньше мы проводили 100-120 операций в год по трансплантации роговицы, то сейчас их количество сокращено в разы – от одного до трёх. В США всё поставлено на поток - у нас нет, а больных много. Нам пришлось закупать такую роговицу у американцев. Они доставляли, мы в течение 7 дней проводим операцию", - рассказал председатель правления КазНИИ глазных болезней Марат Сулейменов.

Операция по новой методике будет впервые проводиться на территории Средней Азии.

"Это новая операция. По Средней Азии она не делается ни в одной клинике. Проводится она России, но, опять же, это единичные случаи. Данная операция возможна при условии, что есть опыт у хирургов и оборудование в клинике. Оборудование подобное у нас имеется. Всего в ходе мастер-класса планируется обучить порядка 5 специалистов, по окончании они получат сертификаты, что позволит проводить операции у нас", - отметил Сулейменов.

Однако такая операция рекомендована не всем, говорит врач. В общей сложности в рамках мастер-класса операции проведут семерым пациентам, двое из которых – дети. Ранее специалистами клиники был проведён тщательный отбор тех, кому проведут бесплатную операцию.

"Мы предоставили несколько пациентов, хирург сам их отбирал. Именно тех, у кого нарушилась задняя функция роговицы и происходил отёк. Конечно, им можно было сделать и полную пересадку роговицы, но лучше, безопаснее и качественнее сделать подобную операцию", - подчеркнул Марат Сулейменов.

Одним из первых, кому удалось испытать новую методику на себе, стал маленький пациент – Алинур Максат из Тараза. Ему 7 лет. Как рассказал отец мальчика, в 2015 году во время игр он случайно получил ожог роговицы левого глаза растворителем и лишился зрения на 80%.

"Когда играли с детьми, растворитель попал ему в глаз. Тогда он был маленький, 3,5 года всего. Нам сказали ждать, чтобы он подрос и только тогда сделать операцию. И вот нам сообщили, что в Алматы делают такую операцию, отправили нас сюда по квоте и бесплатно провели операцию. Огромное спасибо американскому врачу и нашим специалистам", - сказал отец Алинура Карамадин Сержанов.

После операции прошло меньше суток, но ребёнок чувствует себя хорошо. Карамадин говорит, для восстановления им потребуется около месяца, в больнице мальчик проведёт ещё 10 дней. Специалисты обещают – зрение ребёнку вернётся на 100%.

Уже вчера Бенджамин К. Ламбрайт, Эрик Э. Абдуллаев и казахстанские специалисты провели операцию трём больным. Двое из пациентов поступили после ранее неудачно проведённых хирургических вмешательств.

В отличие от старой методики время операции сокращено практически вдвое и занимает от 45 минут до часа.

При этом врачи уверяют, гарантий возвращения 100-процентного зрения и отсутствие последствий свыше 90%.

Сегодня нуждающихся в операциях по трансплантации роговицы глаз около 200 человек по Казахстану.

Отметим, сегодня Казахский НИИ глазных болезней в Алматы является одной из ведущих клиник по проведению операций на глаза на постсоветском пространстве. Здесь впервые провели лазерную пересадку роговицы глаза в 2013 году. Ежегодно специалистами проводится порядка 1300 операций.

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