Почти 300 километров арыков построили и реконструировали в Алматы

В целом за последние три года проведена реконструкция девяти рек общей протяженностью более 30 км.

За последние три года в Алматы построили и реконструировали 296 км арычных сетей, сообщает zakon.kz.

При этом только на наиболее проблемных и часто затапливаемых участках произведено строительство свыше 70 км арыков. По линии Управления природных ресурсов и природопользования города в ближайшее время начнется строительство и модернизация еще 44,396 км арычных сетей

В текущем году в Алматы были зарегистрированы 103 случаев локальных подтоплений, что в 2,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 3,5 раза меньше 2016 года, когда произошел 361 подобный случай.

На территории города имеются наиболее часто подтапливаемые участки. Если в 2017 году их количество составляло 65 участков, то уже в этом году угроза подтоплений частных жилых домов и улиц устранена на 45 участках. Таким образом, только за последний год в 3 раза снижено количество постоянно подтапливаемых участков.

Для кардинального решения селевой опасности по инициативе акима Алматы по трем прорывоопасным ущельям запланировано строительство селезадерживающих плотин «Аксай» и «Аюсай», завершается реконструкция плотины Мынжылкы. Впервые будет внедрен автоматизированный мониторинг селевой опасности.

Приобретенные насосы повышенной производительности позволили одновременно откачать воду на 9 прорывоопасных мореных озерах, что кардинально снизило риски селя в Алматы.

Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1 – БАО и Медеу - Шымбулак. Подпорно-защитные стены из габионовых конструкций также построены в Жетысуском, Медеуском и Бостандыкском районах.

Проведена реконструкция участков русел рек Есентай, Кимасар и Жарбулак. Осуществлен капитальный ремонт 6 речных мостов и стабилизировано русло реки Каргалы в Наурызбайском районе, где в 2015 году сошел сель.

Сегодня проводится берегоукрепление и благоустройство четырех паводкоопасных рек Ерменсай, Керенкулак, Улкен и Киши Карасу общей протяженностью 9,4 км.

В целом за последние три года проведена реконструкция девяти рек общей протяженностью более 30 км.

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