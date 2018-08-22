Акмолинский IRONMAN с победой вернулся из Дании
Бахытбек Дюйсенов покорил железную дистанцию: 3,8 километра плавание, 180 километров велоэтап и 42,195 километра бег за 12 часов и 37 минут.
В Кокшетау встретили акмолинского спортсмена Бахытбека Дюйсенова, которому удалось преодолеть дистанции в полном IRONMAN в Дании, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
После долгого перелета Копенгаген-Астана-Кокшетау, журналисты, спортсмены клуба «IRON CITY KOKSHETAU» и жители города встретили Бахытбека Дюйсенова, который выступил в полном IRONMAN 140,6 в Копенгагене (Дания).
Он покорил железную дистанцию: 3,8 километра плавание, 180 километров велоэтап и 42,195 километра бег за 12 часов и 37 минут.
Отметим, 16 спортсменов из Казахстана приняли участие, в том числе и Олимпийский чемпион, генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров, который в своей категории пришел вторым.
Собравшиеся Бахытбека Дюйсенова поздравили с таким выдающимся результатом.
Все желали Бахытбеку спортивного роста, счастья и высоких результатов. Выразили уверенность, что в будущем его ждут не менее великие победы.
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