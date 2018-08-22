Акмолинский IRONMAN с победой вернулся из Дании

Бахытбек Дюйсенов покорил железную дистанцию: 3,8 километра плавание, 180 километров велоэтап и 42,195 километра бег за 12 часов и 37 минут.

В Кокшетау встретили акмолинского спортсмена Бахытбека Дюйсенова, которому удалось преодолеть дистанции в полном IRONMAN в Дании, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

После долгого перелета Копенгаген-Астана-Кокшетау, журналисты, спортсмены клуба «IRON CITY KOKSHETAU» и жители города встретили Бахытбека Дюйсенова, который выступил в полном IRONMAN 140,6 в Копенгагене (Дания).

Он покорил железную дистанцию: 3,8 километра плавание, 180 километров велоэтап и 42,195 километра бег за 12 часов и 37 минут.

Отметим, 16 спортсменов из Казахстана приняли участие, в том числе и Олимпийский чемпион, генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров, который в своей категории пришел вторым.

Собравшиеся Бахытбека Дюйсенова поздравили с таким выдающимся результатом.

Все желали Бахытбеку спортивного роста, счастья и высоких результатов. Выразили уверенность, что в будущем его ждут не менее великие победы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!