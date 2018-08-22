Комиссия по правам человека при Президенте РК провела семинар в Карагандинской области

На семинаре-тренинге изучалась национальная и международная система защита прав человека в Республике Казахстан.

22 августа 2018 года Комиссия по правам человека при Президенте РК при участии Офиса Программ ОБСЕ в Астане, акимата Карагандинской области провела обучающий семинар-тренинг для государственных служащих, представителей НПО и общественности города Караганды и Карагандинской области на тему: «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане», сообщает zakon.kz.

В семинаре-тренинге приняли также участие руководители и сотрудники местных правоохранительных и судебных органов, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также представители гражданского общества и молодежных организации.

Перед слушателями семинара-тренинга выступили с приветственными словами заместитель руководителя управления внутренней политики Гульнара Касембаева, секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, национальный координатор проектов Офиса Программ ОБСЕ в Астане по правам человека Гульмира Куанжанова.

На семинаре-тренинге изучалась национальная и международная система защита прав человека в Республике Казахстан. Были рассмотрены механизмы взаимодействия национальных учреждений по правам человека с судебными и правоохранительными органами, другими государственными органами, а также институтами гражданского общества.

На семинаре рассмотрены актуальные вопросы защиты гражданских, трудовых, социально-экономических, культурных прав граждан Республики Казахстан, а также иных лиц постоянно либо временно проживающих на территории Казахстана. Слушатели были ознакомлены с механизмами предупреждения и разрешения возможных трудовых и социальных конфликтов в обществе.

Члены и эксперты Комиссии Т.Абишев, О.Волкова и С.Жаркенова на конкретных примерах рассказали слушателям не только о правах и свободах человека и гражданина, а также об обязанностях граждан перед государством и обществом.

К примеру, в своем выступлении секретарь Комиссии Т.Абишев отметил важность обучающих семинаров-тренингов по правам человека в регионах Казахстана для повышения уровня осведомленности местного населения о правах и свободах человека, судебных и внесудебных механизмах защиты прав человека, а также правовой культуры всех слоев общества.

В ходе семинара-тренинга слушатели ознакомились с контрольными функциями Организации Объединенных Наций в области прав человека, компетенцией контрольных органов, учрежденных ООН, обсудили механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб граждан в соответствующих комитетах ООН.

В завершение семинара-тренинга были детально обсуждены пять институциональных реформ и пять социальных инициатив Главы государства, механизмы их реализации на практике, а также положения модернизации общественного сознания в Казахстане в рамках программы «Рухани жаңғыру».

В ходе семинара-тренинга участники обменялись опытом работы в сфере защиты и поощрения прав человека. Эксперты Комиссии ответили на интересующие вопросы слушателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!