Журналистка «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире

В пресс-службе холдинга отметили, что не знают причин произошедшего.

Журналистка телеканала "Россия 24", упавшая в обморок во время интервью с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым на форуме "Армия-2018", чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК.

Денис Мантуров помог упавшей в обморок во время интервью журналистке "России 24".

В пресс-службе холдинга отметили, что не знают причин произошедшего.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке.

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