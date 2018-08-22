Журналистка «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире
В пресс-службе холдинга отметили, что не знают причин произошедшего.
Фото : Взгляд22 августа 2018, 20:11
Журналистка телеканала "Россия 24", упавшая в обморок во время интервью с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым на форуме "Армия-2018", чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК.
Денис Мантуров помог упавшей в обморок во время интервью журналистке "России 24".
В пресс-службе холдинга отметили, что не знают причин произошедшего.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке.
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