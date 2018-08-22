Маулен Ашимбаев рассказал, какой должна быть современная молодежь

Маулен Ашимбаев предложил сформировать список новых молодежных идей и проектов.

Маулен Ашимбаев принял участие в открытии третьей смены молодежного образовательного лагеря «Зерен». На встрече с молодежными лидерами, предпринимателями и победителями проекта «100 новых лиц» речь шла о поддержке молодежного предпринимательства, а также о новых проектах партии «Нұр Отан», сообщает zakon.kz.

- За последние 5-6 месяцев мы значительно изменили формат и методы собственной работы. Партией «Нұр Отан» было разработано более 20 новых проектов. Все они были поддержаны Главой государства. Таким образом, мы перешли к реализации инициатив, которые будут приносить конкретную пользу населению, - подчеркнул Первый заместитель Председателя партии.

Маулен Ашимбаев рассказал о новых проектах, направленных на реализацию программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани жаңғыру». Первые результаты этой работы уже есть - в стране при поддержке нуротановцев открыто уже свыше 100 бесплатных IT-классов для школьников и 15 IT-центров для подготовки пула квалифицированных программистов. Кроме того, партийцы занимаются проектами по модернизации школьных столовых, обновлению спортивных площадок и трансформации библиотек в центры знаний. По словам Маулена Ашимбаева, стоящие перед партией задачи требуют активного вовлечения всех слоев общества, в том числе молодежи.

- Нам нужны новые идеи. Мы приглашаем всех молодежных лидеров, ученых, предпринимателей и спортсменов активно подключиться к реализации новых партийных инициатив. Вы можете проводить лекции и семинары на базе коворкингов, можете заниматься мониторингом системы питания на базе средних школ, помогать в проведении соревнований на обновленных спортплощадках или участвовать в реализации других партпроектов, - призвал собравшихся Маулен Ашимбаев.

На площадке лагеря молодежь смогла задать спикеру любые интересующие вопросы. Один из них касался качеств, которые должны развивать в себе юные казахстанцы.

- Для собственного развития нужно много читать. Сейчас выходит очень много интересных книг, особенно на английском языке. Поэтому молодым людям нужно учить английский и тогда они смогут знакомиться с лучшими изданиями по экономике, политике, другим наукам. Также нам нужно культивировать открытость сознания. В молодежной среде должно быть разнообразие мнений. И самое главное для молодых людей - уметь мечтать, верить в мечты и их достигать. Все начинается с мечты. Если не ставить большие цели, не планировать большие задачи, то невозможно построить будущее для страны, - отметил Первый зампред партии «Нұр Отан».

В завершение встречи Маулен Ашимбаев предложил сформировать список новых молодежных идей и проектов, а также призвал присутствующих к активному участию в реализации новых партийных инициатив.

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