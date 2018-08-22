До конца года в столице введут новые очистные сооружения и магистральные коллекторы

Реализация данных проектов обеспечит беспрепятственный обход ливневых стоков.

Заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов на брифинге в СЦК рассказал о строительстве новых и реконструкции старых очистных сооружений, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

До конца года в столице планируется завершить строительство 2-х очистных сооружений в районе шоссе Алаш, а также 2-х магистральных коллекторов и реконструкцию 7 насосных станций. Площадь водосбора будет увеличена на 700 га.

«Уже начато строительство очистных сооружений в районе нового железнодорожного вокзала, жилом массиве Ондирис, в перспективном районе застройки поселка Тельмана и по улице Кудайбердыулы. Завершить планируем в следующем году», - сообщил К. Айтмухаметов.

Кроме того, к 2020 году новые очистные сооружения появятся в микрорайонах Молодежный и Акбулак. По словам Айтмухаметова, реализация данных проектов обеспечит беспрепятственный обход ливневых стоков. В результате проведенной работы площадь водосбора будет увеличена до 19 тысяч кубометров.

Также в ходе брифинга заместитель акима Астаны рассказал о проблемных участках, которые имеются на сегодняшний день в столице. По его словам, с 2016 года количество потенциальных участков подтопления уменьшилось с 37 до 27. При этом, в последние дни большое скопление воды в городе наблюдалось на пересечении проспекта Момышулы по улице Токпанова, на пересечении улиц Валиханова и Бараева, а также на пересечении проспекта Туран и улицы Улы дала.

«В период ливня нами дополнительно были установлен перекачивающий насос мощностью 2 тыс. в час, привлечена специальная техника ДЧС. При этом, очистные сооружения функционировали бесперебойно», - сказал К. Айтмухаметов.

По его словам, для устранения проблемы по проспекту Б. Момышулы и на пересечении улиц Валиханова и Бараева будет реконструированы подводящие коллекторы с увеличением диаметра, а на втором объекте планируется строительство новых подземных очистных сооружений вместо пруда - накопителя.

«По проспекту Туран на пересечении улицы Улы дала планируется провести модернизацию насосов более высокой производительности. По этому объекту также начата разработка проекта модернизации, реализация начнется в 2019 году с завершением к 2020 году», - рассказал он.

Напомним, согласно РГП «Казгидромет», за двое суток, с 20 по 21 августа в столице выпало на 40 % выше месячной нормы осадков. При этом, система ливневой канализации функционировала бесперебойно.

«Был принят сток в объеме более 1 млн кубов, или 45 кубов в час. На основных магистральных улицах скопления воды не было зафиксировано. Осадки были неравномерными. Коммунальные службы в эти дни работали в круглосуточном режиме», - сообщил К. Айтмухаметов.

Отметим, что до 2016 года в городе имелось только 9 очистных сооружений и 3 пруда накопителя. Площадь водосбора составляла всего 8,7 га. Во исполнение поручения Главы государства была разработана программа, которая идет строго по графику в соответствии с лимитами финансирования.

Так, в 2016 году были завершены ранее начатые проблемные 4 очистных сооружения по пр. Туран и Улы дала, по улице 31,и по ул. Сейфулина в районе ПМК 6. Также реконструированы очистные сооружения в микрорайоне Коктал. Площади водосбора увеличились в 2016 году на 4,3 тыс. га.

В 2017 году завершено строительство 3-х очистных сооружений по ул. Бейсекова, площадь водосбора составляет 912 га, по пр. Туран между улицами Жанибек Керей и Сыганак с переносом площадки очистных сооружений, площадь водосбора составляет 1500 га, в жилом массиве Пригородный также был построен магистральный коллектор общей протяженностью 17 км., предназначенный для сброса ливневых вод в реку Ишим, площадь водосбора была увеличена на 2 тыс. га. Это позволило исключить подтопление левобережной части города, в том числе в период проведения «ЭКСПО-2017».

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