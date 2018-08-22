«Поза хорошего парня» спасла шотландца от ареста

Ситуация похожа на сюжет "Иронии судьбы".

Шотландец бурно отпраздновал рождение сына друга и лег спать в чужом доме. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Инцидент произошел в городе Глазго. 26-летний Томас Эрли (Thomas Airlie) после возлияний не смог вспомнить, где живет, поэтому назвал таксисту старый адрес дома родителей. Мужчина напрочь забыл, что они переехали в другое место два года назад. Он очень хотел спать, когда вышел из такси, поэтому не заметил, что в доме изменилась обстановка. Тем не менее перед тем как лечь на диван, Эрли зашел на кухню, достал сок из холодильника, выпил его и снял обувь.

Хозяйка дома, 43-летняя учительница танцев Элейн Макдейд (McDade), которая с детьми смотрела телевизор в спальне, спустилась за напитками и заметила, что сок оказался на другом месте и услышала подозрительный шум в гостиной. Макдейд испугалась, когда увидела незнакомца, но позже призналась, что «даже по его позе было понятно, что это хороший парень, который немного перепил». Она позвонила мужу, и тот согласился отвезти Эрли домой. Позже Макдейд вспомнила, что в тот вечер забыла закрыть входную дверь.

Друг шотландца Робби отметил, что Эрли «как правило, не врывается в дома незнакомцев и не спит у них на диванах». Он признался, что очень посмеялся над историей и точно не даст незадачливому приятелю ее забыть.

Источник: Lenta.ru

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