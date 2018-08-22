Казахстанец проиграл узбекскому борцу в финале Азиады-2018

Тыналиев проиграл Муминжону Абдуллаеву с итоговым счетом 0-8.

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурмахан Тыналиев выиграл "серебро" на проходящих в Индонезии летних Азиатских играх-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории 130 килограммов Тыналиев проиграл Муминжону Абдуллаеву из Узбекистана с итоговым счетом 0-8.

Отметим, что Тыналиев уже становился обладателем золотых медалей Азиады в 2010 и 2014 годах. Он также является двукратным чемпионом Азии и дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.

Напомним, также две "бронзы" в этом виде спорта Казахстану принесли Азамат Кусбатаев и Ерлан Искаков.

Теперь в копилке Казахстана 21 медаль, из них одна золотая, шесть серебряных и 14 бронзовых. Азиатские игры-2018 продлятся до 2 сентября.

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