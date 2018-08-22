Сборная Аргентины посетила дворовую площадку в Алматы

Более 80 детей программы «Спорт в моем дворе» тепло встретили всех игроков.

В Алматы сегодня прошли мастер-классы участников студенческого чемпионата мира по футзалу для дворовых команд. Своими опытами поделились сборные Казахстана, Германии, Аргентины и Украины, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Мужская сборная Аргентины, которая является соперником Казахстана в четвертьфинале посетила одну из дворовых площадок Турксибского района. Более 80 детей программы «Спорт в моем дворе» с громкими аплодисментами и выкриками тепло встретили всех игроков и активно поупражнялись, демонстрируя свои футбольные навыки.

В свою очередь футзалисты не стали скрывать свою активность и быстро влились в этот процесс. В ходе мероприятия они били пенальти друг другу, показали «финты» и дали полезные советы, отвечая на интересующиеся вопросы мальчишек. Позже они получили медали и небольшие подарки от организаторов. В конце мероприятия по традиции состоялась фото и автограф-сессия, а затем гости скандировали вместе с веселыми детьми «Аргентина, Аргентина».

- Нам все понравилось. Здесь дети очень активные, заметили, что в Казахстане люди очень добрые и гостеприимные. Спасибо вам за приглашение. Мы еще не успели осмотреть город, но планируем сегодня посетить некоторые места. Завтра уже предстоит непростая игра с Казахстаном, надеемся на лучшее, - говорит капитан сборной Аргентины Николас Пике.

После окончания мероприятия все дети оказались довольны этим мастер-классом и поделились своими впечатлениями.

- Мы очень рады, что сегодня встретились с аргентинцами. Правда не очень понимали их язык, но они показали нам много-чего. Я люблю эту сборную, поскольку там играют мои кумиры, как Месси и Агуеро, - отметили участники мастер-класса Нурасыл Жандарбеков и Ершат Рахманали.

Отметим, что с 19-го августа в ледовых дворцах Almaty Arena и Halyk Arena проходит чемпионат мира с участием 16 мужских и 9 женских сборных команд. Наши мужчины завтра 23 августа, в 18.00 сыграет против сборной Аргентины в четвертьфинале. Матч пройдет в Almaty Arena.

Добавим, что сегодня с утра на дворовых площадках города проводились также мастер-классы сборных Казахстана, Украины и Германии с целью ознакомление гостей с новыми дворовыми площадками города, где сейчас занимаются дети по программе «Спорт в моем дворе». Кроме того, в городе реализуется программа массового спорта «Спорттық Алматы», благодаря которой число занимающихся спортом выросло на 30 процентов.

В 2018 году в Алматы проводится капитальный ремонт 606 дворов. В 2017 году было отремонтировано 442 двора, в 2016-м - 290. Тем самым за 3 года количество отремонтированных дворов составит 35 процентов всех дворовых территорий, или 1 338 дворов из 3 787. Напомним, финальные матчи чемпионата мира состоятся в воскресенье, 26 августа. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте https://wucfutsal2018.com/.

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