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Из-за утечки химвещества в Шотландии пострадали более 40 человек

В один момент посетители торгового центра начали кашлять, хрипеть, а из глаз у них потекли слёзы.

Фото : Leicester Updates23 августа 2018, 00:48

Предварительно установлено, что пары краски попали в вентиляционную систему здания, сообщает Life.ru.

Более 40 человек пострадали в результате утечки химического вещества в торговом центре Silverburn британского города Глазго. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на местных медиков.

Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл днём 22 августа в районе Поллока. В один момент покупатели начали кашлять, хрипеть, а из глаз у них потекли слёзы. В результате все посетители ТЦ были эвакуированы.


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