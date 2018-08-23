В приложениях Facebook нашли функцию распознавания речи

Указания на функцию распознавания речи были найдены и в клиенте Instagram для Android

В приложениях Facebook обнаружен код, указывающий на скорое появление функции распознавания речи в мессенджере и основном мобильном клиенте соцсети, а также во внешних устройствах. Система, умеющая преобразовывать речь в текст, тестируется внутри компании под рабочим именем Aloha, сообщает Вести.Ru.

В теории, благодаря Aloha можно будет надиктовывать комментарии в Facebook, а также общаться с друзьями посредством голоса. Сообщения будут представлены в виде текста, а не аудиозаписи. В коде программ также содержатся упоминания некоего внешнего устройства под названием Portal — вероятно, предстоящей "умной" колонки Facebook.

Как сообщает TechCrunch, указания на функцию распознавания речи были найдены и в клиенте Instagram для Android. Вероятно, там также можно будет создавать публикации и комментировать посты голосом. Помимо аудиофайла, Instagram автоматически отобразит текстовую расшифровку.

По предварительным данным, технология Aloha будет применена в смарт-колонке Facebook, которая будет обладать экраном и поддержкой видеочата. Аппарат, оценивающийся в $499, Facebook должна была показать еще в мае, однако весной появилась информация, что после скандала с утечкой пользовательских данных компания решила отложить релиз устройства как минимум до осени.

Проникнув в дома пользователей посредством умного динамика, соцсеть смогла бы больше узнать о повседневной жизни и привычках своей аудитории. Эта информация позволила бы Facebook выдавать более релевантный контент и персонализированную рекламу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!