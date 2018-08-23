Три автомобиля пострадали в результате ДТП в Алматы
Четвертым участником аварии стал бетонный блок посреди дороги.
Три автомобиля пострадали в ДТП на пересечении улиц Толе би и Тургута Озала, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Toyota Camry 10 двигался по улице Толе би в западном направлении. В районе улицы Тургута Озала правая сторона Толе би перекопана из-за ведущихся там ремонтных работ, и все, кто едут на запад, вынуждено едут по встречной полосе.
По словам водителя, перед ним ехал автомобиль Daewoo Nexia, чей водитель, в какой-то момент, решил «подрезать» его.
Водитель Toyota, чтобы избежать столкновения, резко повернул влево и налетел на бетонный блок разделяющий дорогу. От удара Toyota развернуло, и он зацепил Nexia.
Бетонный блок сдвинулся от удара на проезжую часть и в него врезался автомобиль Toyota Carina E.
Образовалась пробка в обоих направлениях. Детали ДТП выясняют сотрудники полиции.
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